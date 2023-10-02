وزير النقل يبحث تعميق العلاقات البريدية مع ممثلي البريد الدوليين

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر عدداً من ممثلي دول الاتحاد البريدي العالمي، وذلك على هامش المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي في الرياض.

إقرأ أيضًا: وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المملكة والصين

وجرى خلال اللقاءات الثنائية بحث أواصر التعاون وتعزيز العلاقات لتمكين الترابط البريدي إقليميًا وعالميًا

ويُعد المؤتمر الاستثنائي الرابع حدثاً مهماً ومحورياً في تاريخ الاتحاد البريدي العالمي، حيث يسعى إلى رسم مستقبلٍ نحو قطاع بريدي أكثر شمولاً وابتكاراً واستدامة.

إقرأ أيضًا: وزير النقل يشارك في افتتاح المنتدى العالمي للنقل المستدام بالصين

ويساهم المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي في إعادة تشكيل وتطوير مستقبل الخدمات البريدية وتعزيز نموّه من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز فرص الابتكار، ومناقشة فرص الانضمام للاتحاد لتحقيق مستهدفات التطوّر الاقتصادي واستدامة القطاع البريدي.

إقرأ أيضًا:

وزير النقل يبحث جاهزية تشغيل الرحلات المباشرة بين المملكة وبولندا