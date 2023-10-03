الصحة تحصل على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني

حصلت وزارة الصحة على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني عن "مسار الأثر" في نسختها الأولى، والتي شهدت مشاركة أكثر من 1300 جهة من القطاع الحكومي، والخاص، والقطاع غير الربحي ممن ينطبق عليها الشروط والمعايير الخاصة بكل مسار.

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وتعد الجائزة محركًا فاعلًا للتميُّز والابتكار في تنمية القدرات البشرية، عبر مساهمتها في تعزيز التعليم والتدريب بالنمط الإلكتروني، حيث تهدف إلى رفع جودة البرامج المقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني، وتحفيز الابتكار عبر إبراز المتميزين في ابتكار أفضل الحلول والممارسات في القطاع.

وتنقسم الجائزة إلى 3 مسارات رئيسة هي: التميُّز، والابتكار، والأثر، إذ تمنح جائزة التميُّز للجهات الأعلى تطبيقًا لمعايير التميز في برامجها المرخصة من المركز، وتمنح جائزة الابتكار للجهات المبتكرة للتقنيات والممارسات في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني.

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فيما تمنح جائزة الأثر للجهات الأعلى فاعلية وكفاءة في تنمية القدرات البشرية وتفعيل مبادرات التعليم والتدريب الإلكتروني.

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