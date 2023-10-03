برئاسة المملكة.. انطلاق أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية

انطلقت اليوم الثلاثاء، بجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، برئاسة المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، رئيس الفريق التفاوضي الفني السعودي لقواعد المنشأ، المستشار عبدالعزيز بن عبدالمحسن المغيرة.

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الاجتماع شهد مشاركة وفود من 18 دولة أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث يناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من واقع ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء.

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الوزير المفوض الدكتور بهجت أبو النصر، أن الاجتماع سوف يشهد استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية والذي يعد بندًا دائمًا على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي.

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وأشار أبو النصر، إلى الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها.

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