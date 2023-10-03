فى أولى جلسات محاكمته.. ترامب يطلب طعامه المفضل إلى قاعة المحكمة

تناقلت تقارير إعلامية، رصد اثنين من حرّاس الأمن يدخلان إلى المحكمة العليا في مدينة مانهاتن، يحملان عددًا من أكياس الوجبات الجاهزة، بالتزامن مع محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتيال.

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وأكد موقع Tmz الامريكي، أن ترامب طلب كمية ضخمة من شطائر ماكدونالدز ليتناولها مع فريق عمله، مشيرة إلى أن الرئيس السابق لا يبالي بمجريات المحاكمة، التي قد تضع إمبراطوريته المالية على حافة الإفلاس.

وعلّق الموقع على تلك الواقعة بالقول: "طالما الدعوى مستمرة فإن محلات الوجبات السريعة ستتلقى دومًا طلبات عملاقة".

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