مباراة ناساجي والهلال تضع المعلق عيسى الحربين في مرمى الانتقادات

أُثيرت بعض الانتقادات حول المعلق عيسى الحربين بعد تعليقه على مباراة الهلال ومضيفه ناساجي مازانداران الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا بالفوز على مضيفه ناساجي مازانداران بثلاثية نظيفة بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة للبطولة القارية.

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وتولى عيسى الحربين مهمة التعليق على مباراة الهلال وناساجي عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية.

لكن المعلق السعودي تعرض لانتقادات قوية بعد المباراة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، حيث أشار بعض المشجعين إلى أنه ذكر الكثير من المعلومات الخاطئة، وأن تعليقه لا يتفق مع مجريات اللقاء.

وكتب أحد المشجعين: "عيسى الحربين صراخه مزعج ولا يقدم للمشاهد أي معلومة".

وذكر مشجع آخر: "لما تكون هلالي يحق لك ما لا يحق لغيرك".

وأكد مشجع ثالث: "عيسى الحربين الأسوأ من المعلقين".

كما جاءت بعض الانتقادات الموجهة لعيسى الحربين من جماهير الهلال أنفسهم.

وذكر عدد منهم إلى أنهم لم يتابعوا المباراة بتعليق الحربين، كما طالبوا بعدم إسناد مباريات "الزعيم" إليه بالفترة المقبلة.

شاهد ملخص مباراة الهلال وناساجي بتعليق عيسى الحربين