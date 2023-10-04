الصناعة تنفذ 1446 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال سبتمبر

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بالإدارة العامة للفروع، تنفيذ 1446 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي، للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة.

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يأتي ذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 373 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و 351 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و393 زيارة في المنطقة الشرقية.

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بينما نفذت 127 زيارة في منطقة القصيم،و 78 زيارة في منطقة عسير، و53 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و25 زيارة في منطقة تبوك بالإضافة إلى 16 زيارة في منطقة جازان، و 13 زيارة في منطقة الجوف كما نفذت 9 زيارات في منطقة نجران، و 4 زيارات في كل من منطقة حائل ومنطقة الباحة.

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