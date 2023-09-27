وزير الصناعة يبحث مع نظيره البحريني تعزيز التعاون في القطاع الصناعي

استقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين الأستاذ عبدالله عادل فخرو، والوفد المرافق له.

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وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مجددًا حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات مع مملكة البحرين، بما في ذلك التكامل الصناعي والاقتصادي.

وتطرق الاجتماع إلى بحث مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وتعزيز أوجه التعاون الصناعي بين البلدين، واستغلال الفرص الطموحة بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات بين جهات القطاع الخاص في كلا البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري والصادرات غير النفطية.

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