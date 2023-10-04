الأمير محمد بن سلمان: الرغبة في استضافة كأس العالم 2034 تعكس النهضة الشاملة بالبلاد

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عزم المملكة على الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 كمظهر للتقدم الكبير الذي حققته. وأكد أن هذه الرغبة تعكس مكانة السعودية كمركز دولي لاستضافة الأحداث العالمية، وتجسد جهودها في نشر رسائل السلام والمحبة في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي كنتاج للتطورات الشاملة التي شهدتها المملكة على مختلف الأصعدة، مما جعلها مركزاً رائداً وواجهة دولية لاستضافة الأحداث الكبرى في مجالات متعددة، بفضل مقوماتها الاقتصادية والإرث الثقافي والحضاري العظيم.

وأكد ولي العهد أن رياضة كرة القدم تعد وسيلة هامة للتواصل بين الشعوب، وتعزز التفاهم بين مختلف الثقافات والأعراق، وأن المملكة تسعى دائماً لتحقيق هذا الهدف في مختلف الميادين، بما في ذلك الميدان الرياضي.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نيته الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى استخدام جميع الإمكانيات والموارد لتقديم تجربة فريدة وغير مسبوقة لعشاق كرة القدم.

وأعلن الاتحاد السعودي يوم الأربعاء نية السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.