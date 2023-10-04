تركيا: منفّذا الهجوم في أنقرة تدرّبا في سوريا

أعلنت تركيا يوم الأربعاء أن المقاتلين الكرديين المشتبه بهم اللذين قتلا خلال هجوم على وزارة الداخلية التركية في أنقرة يوم الأحد تلقوا تدريباً في سوريا.

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تحتفظ بالحق في مهاجمة مجموعات أوسع من الأهداف الكردية في سوريا والعراق كردع لهجمات مماثلة في المستقبل.

وأعلن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه شخصان يوم الأحد على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.

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