وزير النقل: المملكة تحقق تقدما كبيرا في تحقيق أهداف رؤية 2030

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اُفتتح المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي، والذي يجمع أكثر من 190 دولة حول العالم. أدار الافتتاح وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر.

وفي كلمته، أكد الجاسر أن المملكة تحقق تقدما كبيرا في تحقيق أهداف رؤية 2030، مع التسعي نحو أن تكون من بين أفضل 10 دول في مجال الخدمات اللوجستية والبريدية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.

وشدد الجاسر على أهمية استخدام التكنولوجيا والمعلومات الرقمية في تطوير القطاع البريدي، مؤكدا على أن المؤتمر يجمع أكثر من 30 وزيرا و1500 مشارك في مجال البريد.

يتناول المؤتمر مواضيع رئيسية، منها تعزيز التكامل والمشاركة من خلال بناء منظومة بريدية تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما يتمحور حول فكرة المنظومة البريدية الواحدة وقدرتها على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى عالمي. كما سيناقش التحولات والتغييرات الجوهرية في القطاع البريدي، ودوره في تحقيق أهداف الاستدامة والمرونة في مواجهة التحديات.

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