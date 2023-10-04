تونس تفعل نظام “اليقظة الصحية” لمنع تفشي ”بق الفراش”

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تفعيل نظام اليقظة الصحية لمنع تفشي حشرة "بق الفراش". وأكد مدير حفظ صحة وحماية المحيط في الوزارة أنه تم تشديد المراقبة في مناطق العبور البحرية والجوية والبرية، بما في ذلك تفتيش الأمتعة ومراقبة المسافرين القادمين من دول أوروبية ومراقبة السلع المستوردة.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل وجود حشرة "بق الفراش" في تونس حتى الآن، وأن اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية والخبراء في علم الحشرات ستجتمع لوضع الإجراءات اللازمة لمنع تسرب هذه الحشرة إلى تونس أو ظهورها.

حشرة "بق الفراش" تمتص دم الإنسان وتسبب له حكة شديدة، وتتغذى على الدم بشكل منتظم للبقاء على قيد الحياة ومواصلة نموها. وكانت هذه الحشرة قد اختفت في الخمسينيات من القرن العشرين قبل أن تعاود الظهور في الثلاثين الأخيرة في بعض الدول المتقدمة.

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