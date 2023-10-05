ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بتخفيض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس، لتعوض جزءا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك+ على تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا إلى 86.42 دولار، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا إلى 84.75 دولار.

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وهوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات عند التسوية أمس الأربعاء، وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي وتراجع الطلب على الوقود، في أعقاب اجتماع لجنة تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين.

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