المملكة تختتم مشاركتها في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي

اختتم الوفد السعودي المكون من جهات حكومية وخاصة والشركات الناقلة الوطنية، مشاركته في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي، الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار "المضي قدمًا معًا".

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ترأس الوفد السعودي المشارك بالمؤتمر، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، حيث شهد المؤتمر مناقشات عدة لبناء شراكات استراتيجية متبادلة لتوسيع وتعزيز آفاق التعاون مع جمهورية البرازيل الاتحادية ممثلةً بالوكالة الوطنية البرازيلية للطيران المدني (ANAC) مستضيفة المؤتمر.

وأبرز الوفد السعودي المشارك خلال المؤتمر، دور المملكة الريادي في مجال الطيران، ودعم وتمكين الربط الجوي مع أمريكا اللاتينية، متناولين الفرص المتاحة بقطاع الطيران، خاصة في مجالات تعزيز الاستدامة والابتكار، وتحسين تجربة المسافر.

كما ناقش المؤتمر سبل تمكين التعاون بين الدول من أجل تعزيز خدمات واتفاقيات السفر الجوي، بالإضافة إلى استعراض قوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول أمريكا اللاتينية.

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