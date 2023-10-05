ماجد السلمي: المملكة دعمت السودان بقيمة 100 مليون دولار

أكد ماجد السلمي، رئيس قسم الشؤون الإنسانية ببعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أن المملكة قدمت دعمًا إنسانيًا مباشرًا للسودان بقيمة 100 مليون دولار. وأشار إلى أن المملكة أطلقت حملة تبرعات شعبية لصالح السودان وسهلت وصول المساعدات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة.

وأوضح السلمي أن المملكة تسعى لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان، من خلال عقد مؤتمر دولي للمانحين في جنيف، وتنظيم حدث وزاري على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد على أهمية الالتزام بإعلان جدة وحماية الممرات الإنسانية والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، مؤكدًا ضرورة دعم الجهود لتحسين الأوضاع الإنسانية في السودان وتوفير الخدمات الأساسية.

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