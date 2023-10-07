التعاون الإسلامي تدين عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء التطورات الميدانية والتصعيد الخطير من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدانت العدوان العسكري الإسرائيلي الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني، معربة عن تأكيدها أن استمرار الاحتلال وعدم الالتزام بالقرارات الشرعية الدولية، وتصاعد هجماته اليومية وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته، وحرمانه من حقوقه المشروعة هي السبب الرئيس في عدم الاستقرار.

وحملت المنظمة الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورعاية عملية سياسية جادة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس رؤية حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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