وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن.

وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد، مشدداً على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.

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