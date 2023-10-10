القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب أبلغت مصر أنها ستقصف أي شاحنات تحمل مساعدات لغزة

ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن إسرائيل حذرت مصر من إرسال أي مساعدات لغزة، وهددت باستهداف أي مساعدات إنسانية عابرة للقطاع المحاصر.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت مصر انها ستقصف أي شاحنات تحمل مساعدات لغزة، عبر معبر رفح.

إقرا أيضًا: الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 313 شخصًا

وكانت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى قد أجرت محادثات مع مصر لإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح، وفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

وقال التقرير إن السلطات المصرية اتصلت بإسرائيل والولايات المتحدة لتأمين الممرات الإنسانية في غزة وسط القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

الأردن يعلن إرسال مساعدات لغزة

في الوقت نفسه أعلن الأردن، الثلاثاء، تنسيقا مع مصر لإرسال مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري، وذلك في وقت شهد المعبر ضربة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني.

إقرا أيضًا: “الصحة الفلسطينية” تُحذر من خطورة قرار الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان بأن الملك عبدالله الثاني وجّه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف الديوان الملكي أن ذلك يتم عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع المصريين، كما وجه بتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.

إقرا أيضًا:

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 198 شهيدا و1610 مصابين