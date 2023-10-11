الجيش الإسرائيلي: غزة منطقة عسكرية مغلقة والدخول إليها محظور تمامًا ويشكل خطرًا أمنيًا جسيمًا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة أصبح منطقة عسكرية مغلقة، مشيرا إلي أن الدخول إليها محظور تماما ويشكل خطرا أمنيا جسيما.

وبالأمس ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن إسرائيل حذرت مصر من إرسال أي مساعدات لغزة، وهددت باستهداف أي مساعدات إنسانية عابرة للقطاع المحاصر.

مساعدات مصرية لقطاع غزة

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت مصر انها ستقصف أي شاحنات تحمل مساعدات لغزة، عبر معبر رفح.

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في الوقت نفسه، أجرت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى محادثات مع مصر لإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح، وفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

وقال التقرير إن السلطات المصرية اتصلت بإسرائيل والولايات المتحدة لتأمين الممرات الإنسانية في غزة وسط القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

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ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل حجاري للصحفيين: "حتى هذا الصباح، أبلغنا عائلات 169 جنديًا إسرائيليا بمقتلهم"، مضيفا أنه تم الاتصال أيضا بعائلات 60 شخصا اختطفوا ونقلوا إلى غزة.

بريطانيا تطالب بتجريم رفع العلم الفلسطيني

على صعيد متصل، طالبت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، اليوم الأربعاء، بتجريم رفع العلم الفلسطيني والهتافات المؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا، وذلك من خلال رسالة بعثتها إلى وزيرة الشرطة في إنجلترا وويلز.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، حثت سويلا، الشرطة في إنجلترا وويلز، على قمع أي محاولات لاستخدام الأعلام أو الأغاني أو الصلبان المعقوفة لمضايقة أو ترهيب أفراد الجالية اليهودية في بريطانيا.

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