الصندوق السعودي للتنمية يوقع مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الآسيوي

قع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتسوغو أساكاوا اليوم, مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون بين الجانبين في تعزيز المبادرات الإنمائية في الدول النامية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023م في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

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وتهدف المذكرة، إلى تعزيز الخطة التنموية المستقبلية لتحقيق الاستدامة الشاملة التي من شأنها دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في دول آسيا والمحيط الهادئ والأعضاء في بنك التنمية الآسيوي.

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود الصندوق السعودي للتنمية وبنك التنمية الآسيوي نحو الإسهام في دعم فاعلية التنمية الدولية في مختلف الدول النامية, كما تمثّل خطوة في الشراكة الإستراتيجية بين الصندوق السعودي للتنمية وبنك التنمية الآسيوي، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز نظام التنمية العالمي.

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كما سيركّز الجانبان خلال أنشطتهما التنموية، على تعزيز القدرات للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات التنمية الخارجية، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات والتنسيق الفاعل، لتوحيد الجهود في تعظيم الكفاءة المؤسسية والأثر التنموي العائد على المستفيدين من المشروعات الإنمائية.

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