“أرامكو” تدرس الاستحواذ على 10% من شاندونغ الصينية للبتروكيماويات

وقعت أرامكو السعودية، ومجموعة "نانشان" المحدودة، ومجموعة "شاندونغ" للطاقة المحدودة، و"شاندونغ يولونغ" للبتروكيماويات المحدودة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتسهيل المناقشات المتعلقة باستحواذ محتمل لـ"أرامكو" السعودية على حصة استراتيجية بنسبة 10 في المائة في شركة "شاندونغ يولونغ" للبتروكيماويات المحدودة، وتخضع الاتفاقية للتقييمات والتفاوض على مستندات الصفقة والموافقات اللازمة.

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وتعمل "شاندونغ يولونغ" حاليًا على استكمال بناء مجمع للتكرير والبتروكيميائيات يهدف لمعالجة نحو 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، وإنتاج كمية كبيرة من البتروكيميائيات والمشتقات.

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وتقع المرافق في لونغكو، مدينة يانتاي، في مقاطعة شاندونغ الصينية. وبحسب مذكرة التفاهم، من المحتمل أن تعمل "أرامكو السعودية على تزويد "شاندونغ يولونغ" بالنفط الخام والمواد الخام الأخرى.

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