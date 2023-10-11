واشنطن: الولايات المتحدة تراقب التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عن كثب

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن "الولايات المتحدة تراقب التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عن كثب ولا ترغب في تفاقم الصراع أو اتساع نطاقه".

وأشار كيربي خلال مقابلته مع قناة "إم.إس.إن.بي.سي" التلفزيونية إلى أننا "نشهد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، ونتابع هذا بقلق بالغ بكل تأكيد. لا نرغب في أن نشهد تفاقم هذا الصراع أو اتساع نطاقه".

وأضاف أنه لا يعتقد أن من مصلحة إسرائيل أن تتورط في جبهة ثانية وتدافع عنها.

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