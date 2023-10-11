رئيس البنك الدولي يحذر: معدلات الفائدة المرتفعة تهدد بعض الدول

حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في الدول التي تعاني من أزمات ديون. تقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية في أوروبا ودول أخرى برفع نسب الفائدة الرئيسية، مع توقعات بأن تظل مرتفعة لفترة أطول للتصدي للتضخم الكبير.

وأشار كبير اقتصاديي البنك الدولي، اندرميت جيل، إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد دخول أي اقتصاد كبير في متاعب حقيقية نتيجة لهذه الأزمات، لكنه أشار إلى أن الأخبار الجيدة تنتهي هنا.

وأضاف جيل أنه في السبعينات، حين ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير، أفلست حوالي 24 دولة.

وأكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أن هذا الوضع يعقد الأمور بطرق متعددة بالنسبة للاستثمارات والأفراد الذين اعتادوا على نسب فائدة منخفضة خلال السنوات السابقة.

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