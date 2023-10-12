وزير الطاقة: يجب اتخاذ إجراءات استباقية في سوق النفط لتحقيق الاستقرار

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، إنه من الضروري اتخاذ إجراءات استباقية في سوق النفط ومحاولة تحقيق الاستقرار فيها، مضيفًا أن منتجي النفط لا يستهدفون الأسعار.

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وأضاف وزير الطاقة، في مقابلة أجراها اليوم الخميس لمحطة روسيا 24 التلفزيونية، أنه من الصعب التنبؤ بالسوق ولا يمكن تركها دون مراقبة.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: "لا نملك عصا سحرية.. من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السوق حتى خلال نصف عام"، مشيرًا إلى أن محاولات استهداف أسعار معينة فشلت في ثمانينيات القرن الماضي.

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وشدد وزير الطاقة على ضرورة الحاجة لاتخاذ إجراءات تتعلق بسوق النفط تعتمد على مدى تقلبها واضطرابها.

كانت المملكة وروسيا قد اتفقتا على مواصلة عمليات الخفض الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا في الإجمال بما يشكل 1% من الطلب العالمي حتى نهاية العام.

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