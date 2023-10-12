الناتو يحذر إيران وحزب الله من التدخل في الصراع مع إسرائيل

وجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، تحذيراً إلى إيران وحزب الله اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك عقب قرار واشنطن بإرسال حاملة طائرات إلى البحر المتوسط.

وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء الدفاع في دول الناتو في بروكسل، قال ستولتنبرغ: "مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الآن، هناك احتمال أن تحاول الدول أو المنظمات المعادية لإسرائيل استغلال الوضع". وأضاف: "هذا يشمل منظمات مثل حزب الله ودول مثل إيران. والرسالة هي أنه لا ينبغي لهم أن يحاولوا استغلال ذلك".

وأوضح ستولتنبرغ أن الولايات المتحدة نشرت قوات إضافية في الشرق الأوسط "لمنع المزيد من التصعيد".

إقرأ أيضًا:

الرئيس الفلسطيني يدعو إلى الوقف الفوري للعدوان الشامل على غزة