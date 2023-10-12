وزير الدفاع الأميركي: لم نتلقى أي معلومات مسبقة حول استعدادات حماس لشن هجمات على إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن يوم الخميس أن الولايات المتحدة لم تفرض أي شروط على كيفية استخدام إسرائيل للأسلحة التي تزودها بها لمحاربة حماس.

وأشار أوستن خلال تصريحات للصحفيين بعد اجتماع وزراء الدفاع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل إلى أنهم لم يضعوا أي شروط لتزويد إسرائيل بهذه المعدات. وأضاف: "إنها جيش محترف يقوده قادة محترفون. نأمل ونتوقع أن يتم تنفيذ حملتهم بالشكل الصحيح".

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة، ذكر أوستن أن الولايات المتحدة لم تتلقى أي معلومات مسبقة حول استعدادات حماس لشن هجمات على إسرائيل.

وأكد أوستن حق إسرائيل في حماية شعبها، مشدداً على أهمية تركيزهم على هذا الأمر خلال الحملة الحالية.

يُذكر أن حماس نفذت عملية "طوفان الأقصى" التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم مدنيون، واحتجزت نحو 150 رهينة. بينما ردت إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على أهداف لحماس في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 1350 فلسطيني.

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