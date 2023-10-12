بريطانيا: سنرسل تجهيزات عسكرية إلى شرق المتوسط لـ”دعم إسرائيل ومنع التصعيد”

أعلنت الحكومة البريطانية عن قرارها بإرسال سفينتين تابعتين للبحرية الملكية وطائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بهدف دعم إسرائيل وتعزيز الأمن الإقليمي ومنع أي تصعيد في ظل الحرب مع الفلسطينيين.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان إلى أن هذا الإجراء يأتي بالتعاون مع الحلفاء، ويهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ومنع التصعيد الإضافي.

وأكد أن الدوريات البحرية وطائرات المراقبة ستبدأ عملها في المنطقة اعتبارًا من الجمعة لمراقبة التهديدات التي قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك نقل الأسلحة لجماعات إرهابية.

وأوضح أن التجهيزات تتضمن طائرة من طراز "بي 8" وسفينتين تابعتين للبحرية الملكية، بالإضافة إلى ثلاث مروحيات من طراز "ميرلين" وسرية من مشاة البحرية الملكية.

وأكد سوناك أن العسكريين سيكونون في حالة تأهب لتقديم دعم عملي لإسرائيل وضمان الردع. كما أشار إلى أن القوات البريطانية ستعمل بالتعاون مع شركاء دوليين في المنطقة لإعادة تحقيق الأمان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الضحايا الأبرياء لهذا الهجوم الهمجي الذي نفذته حماس.

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