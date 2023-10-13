وزارة الصحة بغزة: 1799 قتيلا فلسطينيا و6388 جريحا جراء الضربات الإسرائيلية

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة إن 1799 فلسطينيا قتلوا وأصيب 6388 جراء الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت.

في السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن على إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، بعد وصول أول طائرة تحمل مساعدات تركية إلى مصر.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها في إسطنبول أن أنقرة ستواصل إرسال المساعدات إلى غزة بالتعاون مع مصر وأن السلطات التركية تواصل اتصالاتها لتحرير الرهائن وإيجاد حل للأزمة.

اقرأ أيضا:

منظمة الصحة: نقل المصابين بأمراض خطيرة في غزة بمثابة “حكم بالإعدام”