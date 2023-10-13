الرئيس الروسي: الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لجمهورية قرغيزستان لحضور قمة رابطة الدول المستقلة، إن إسرائيل تواجه هجومًا غير مسبوق وترد على نطاق واسع و"بأساليب قاسية أيضًا"، وأوضح بوتين أن ليس كل من في قطاع غزة يدعم حماس لكنهم جميعا يعانون بمن فيهم النساء والأطفال.

وأعرب عن استعداد روسيا للتوسط في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

إقرأ أيضًا:

بوتين: العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى خسائر بين المدنيين على نحو “غير مقبول”