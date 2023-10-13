سوريا: استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي صباح السبت

أعلنت وزارة النقل السورية، في بيان، مساء الجمعة، استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي، صباح السبت.
وأضافت الوزارة، أنّ "اعتبارًا من السّاعة الثّامنة من صباح يوم غد السّبت، تُستأنف حركة النّقل الجوّي عبر مطار حلب الدولي، وذلك بعد أن أنجزت كوادرنا في المؤسّسة العامّة للطيران المدني والشّركات الإنشائيّة المختصّة عمليّات إصلاح الأضرار الّتي لحقت به، جرّاء العدوان الإسرائيلي عليه".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "يمكن لجميع شركات الطّيران إعادة برمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي، إضافةً لاستمرار مطار اللاذقية أيضًا، ليكونا مطارَين بديلَين في الوقت الحالي عن مطار دمشق الدولي".
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