سوريا: استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي صباح السبت

أعلنت ​وزارة النقل السورية​، في بيان، مساء الجمعة، استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي، صباح السبت.

وأضافت الوزارة، أنّ "اعتبارًا من السّاعة الثّامنة من صباح يوم غد السّبت، تُستأنف حركة النّقل الجوّي عبر ​مطار حلب الدولي​، وذلك بعد أن أنجزت كوادرنا في المؤسّسة العامّة للطيران المدني والشّركات الإنشائيّة المختصّة عمليّات إصلاح الأضرار الّتي لحقت به، جرّاء ​العدوان الإسرائيلي​ عليه".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "يمكن لجميع شركات الطّيران إعادة برمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي، إضافةً لاستمرار مطار ​اللاذقية​ أيضًا، ليكونا مطارَين بديلَين في الوقت الحالي عن ​مطار دمشق الدولي​".

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