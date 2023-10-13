موسكو: نجري دراسة إمكانية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنها تجري دراسة إمكانية إجلاء المواطنين الروس ومواطني دول رابطة الدول المستقلة من منطقة القتال في غزة. وأشارت زاخاروفا إلى أن وزارة الخارجية الروسية تعمل على سبل الإجلاء المحتمل.

وحثت روسيا طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على وقف الأعمال القتالية والانتقال إلى المفاوضات، معبرةً عن أسفها لتطور الوضع بسرعة.

وجاءت هذه التصريحات في إطار الجهود التي تبذلها روسيا للمساهمة في تهدئة التوترات والتوسط لإيجاد حلاً دبلوماسياً للأزمة في المنطقة.

إقرأ أيضًا:

سوريا: استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي صباح السبت