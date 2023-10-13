بشار الأسد يطالب بتوحيد الجهود الدولية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه يدعم حقوق الشعب الفلسطيني ويدين الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى خطورة الوضع الحالي في قطاع غزة والضفة الغربية، مطالباً بتوحيد الجهود الدولية لوقف هذه الجرائم.

وزير الخارجية الإيراني أكد هو الآخر على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه التصريحات في سياق التصاعد الحالي للأحداث في المنطقة، وتعكس موقف سوريا وإيران الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني واستنكار الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.

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