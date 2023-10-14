رئيسة المفوضية الأوروبية: زيادة المساعدات المقدمة لقطاع غزة إلى 75 مليون يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين يوم السبت عن زيادة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لسكان قطاع غزة إلى 75 مليون يورو، وذلك في ظل الهجمات الإسرائيلية على القطاع ردًا على هجمات حركة حماس.

وأوضحت رئيسة المفوضية أن المساعدات الإنسانية ستزيد بمبلغ 50 مليون يورو على وجه السرعة، ليصل إجمالي المساعدات إلى أكثر من 75 مليون يورو.

يُذكر أن في وقت سابق من أكتوبر، تراجع الاتحاد الأوروبي عن قرار سابق بتعليق المساعدات للسلطات الفلسطينية، وأعلن بدلاً من ذلك عن نيته مراجعة هذه المساعدات عقب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل.

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