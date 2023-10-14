الأمم المتحدة: أسوأ ما في الصراع بين إسرائيل وغزة لم يأت بعد

صرّح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن أسوأ ما في الصراع بين إسرائيل وغزة لم يأت بعد، حيث أصبح الوضع الإنساني لا يحتمل.

وقال: "يعاني المدنيون منذ أسبوع من دمار لا يطاق. وأخشى أن الأسوأ لم يأت بعد... إن الوضع الإنساني الحرج بالفعل في غزة، سرعان ما أصبح لا يطاق".

وأضاف غريفيث أن المنازل والمدارس والملاجئ والمراكز الصحية وأماكن العبادة تعرضت لقصف مكثف، وتم تدمير مناطق سكنية بأكملها وسويت بالأرض.

إقرأ أيضًا:

الداخلية الفلسطينية: الاحتلال يرتكب جريمة العقاب الجماعي بحق أكثر من 2 مليون إنسان في غزة