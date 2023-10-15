وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، وصول الوزير آنتوني بلينكن إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيعود إلى إسرائيل غدا الاثنين لإجراء المزيد من المشاورات مع القادة الإسرائيليين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة المصرية أن مصر تكثف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة لغزة.

وأضافت أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وشددت على رفض مصر واستهجانها لسياسة تهجير الفلسطينيين أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وعرضت مصر توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.