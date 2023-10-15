الحكومة الفلسطينية: شعبنا يتعرض إلى إبادة جماعية على يد الاحتلال

أكد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني يتعرض حالياً لإبادة جماعية تُنفذها قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بدافع الانتقام. وأشار إلى أن الفلسطينيين أصبحوا عرضة للقصف من قبل الطائرات الإسرائيلية والبوارج البحرية.

وأوضح ملحم خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن الوضع تجاوز حدود الدفاع عن النفس إلى أعمال عقاب جماعي. وأكد أنه تم إبلاغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي بذلك اليوم. وأضاف أن غياب الأفق السياسي يجعل الأزمة تتفاقم.

وشدد على أن الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال تستهدف النساء والأطفال والمسنين، حتى الأماكن التي يُقال لهم إنها آمنة. كما أشار إلى أن المدنيين يموتون تحت الأنقاض وأن الوضع الإنساني أصبح كارثياً، مع تعطل خدمات المستشفيات وعجز منظمة الصحة العالمية عن تقديم المساعدة للمصابين والمرضى.

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