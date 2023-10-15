وزير الخارجية اللبناني: الضغوطات تمارس على بيروت لعدم فتح جبهة من الداخل

أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب إلى أن "الاتصالات الدبلوماسية قائمة وهناك مباحثات حول ما يحصل في غزة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتابع الموضوع، وسأجتمع غداً مع سفراء الدول الخمس الكبرى ويوم الثلاثاء سأجتمع مع وزراء اليونيفيل".

وأضاف بو حبيب، في حديث لـ"الجديد"، أن "الضغوطات تمارس على لبنان لعدم فتح جبهة من الداخل وهناك اتصالات يتلقاها الرئيسان بري وميقاتي بهذا الصدد ويجب الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف التصعيد في غزة".

وذكر أن "حماس قادرة على الصمود لأشهر وبين لبنان والعدو الإسرائيلي يوجد توازن رعب ونرفض أن يلحق بلبنان أي أذى".

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