رئيس الإمارات يدعو لفتح ممرات إنسانية عاجلة لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات المتحدة، سلسلة من الاتصالات الدولية بهدف تحشيد الجهود الدولية للحفاظ على احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين في غزة.

وأكد على أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين وعدم جرهم إلى دائرة العنف والصراع المتصاعد.

كما دعا إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، وتيسير الآليات لتوفير الحماية اللازمة ومساعدة المنظمات الإنسانية في أداء مهامها.

تطرقت الاتصالات أيضًا إلى أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف والبحث عن سبل للتهدئة ومنع تصاعد العنف وتوسيع دائرته.

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