إذاعة إسرائيلية: جيش الاحتلال يستعد للتحرك بريًا باتجاه غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن جيش الاحتلال يستعد للتحرك بريًا باتجاه غزة.

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع الحكومة الإسرائيلية استراتيجية تل أبيب للرد على الهجوم الذي شنته حماس. وأكد البيت الأبيض أن بايدن جدد دعمه الثابت لإسرائيل وأكد تصميم واشنطن على تزويد تل أبيب بما تحتاجه لحماية مواطنيها.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن ناقش مع الجانب الإسرائيلي الجهود الأمريكية لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الجارية لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس بمن فيهم الأمريكيون.

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