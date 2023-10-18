بايدن والسيسي يتفقان على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط ومنع تصعيد الصراع

أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفقا على العمل بشكل وثيق لتشجيع استجابة "عاجلة وقوية" لنداء إنساني أطلقته الأمم المتحدة ويتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

كما اتفق الرئيسان على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط ومنع تصعيد الصراع، فضلا عن إعادة تأكيد التزامهما بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واعلن البيت الأبيض بأن الشاحنات ستعبر إلى غزة في الأيام المقبلة ولكن الطريق بحاجة لبعض الإصلاح أولا.

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