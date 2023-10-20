مسؤول أممي: دخول أولى شحنات المساعدات إلى غزة عبر رفح السبت على أقرب تقدير

أعلن منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الجمعة، أن أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، ستدخل غداً السبت على أقرب تقدير، بعد أن كان متوقَّعاً أن تدخل اليوم إلى القطاع المحاصَر.

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ونقل المتحدث باسم غريفيث في جنيف عنه قوله: "نحن في محادثات معمقة مع كل الأطراف المعنية لتأمين بدء عملية دخول المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن... يُفترض أن تبدأ أول شحنة بالدخول اعتباراً من يوم غد على أقرب تقدير".

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، قبل ظهر الجمعة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، وصل للتو إلى شمال سيناء في مصر، لمتابعة وصول الإمدادات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.

وأضاف المتحدث في منشور عبر حساب الأمم المتحدة الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "منذ ما يقرب من أسبوعين، ظلت غزة دون أي شحنات من الوقود والغذاء والمياه والدواء".

وأكد المنشور: "وتركز الأمم المتحدة كل جهودها من أجل القيام بعملية مستدامة لتوصيل المساعدات الإنسانية الحيوية لشعب غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق، الجمعة، إن "الأمر متروك لحركة حماس لفتح معبر (رفح)"، و"لمصر لتوصيل المساعدات" إلى غزة، موضحا أن حماس لم تسمح بفتح المعبر.

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