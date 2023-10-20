رئيس وزراء فلسطين يطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي

أكد رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية أن دخول الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة بعملية برية سيتسبب بموت 10 إلى 15 ألف فلسطيني آخرين، موضحا أن هذا ما يجعل الجانب الفلسطيني "أكثر قلقا".

وعبّر رئيس الوزراء عن توقعاته هذه في مقابلة له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه إذا اجتاحت إسرائيل قطاع غزة بعملية برية، فإن 10 إلى 15 ألف فلسطيني آخرين سيموتون.

وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني، الأمم المتحدة والدول المساندة لإسرائيل، كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، ودعاهم إلى "التدخل العاجل لوقف عدوان الاحتلال والمجازر الدموية بحق شعبنا".

كما طالب رئيس الوزراء، مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب المروعة ضد المدنيين، التي بلغت ذروة دموية في يومها الحادي عشر.

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