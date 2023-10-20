أمير قطر يؤكد لماكرون أهمية فتح ممرات آمنة في غزة لتقديم المساعدات

أفادت وكالة الأنباء القطرية - قنا بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الودية والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد أمير قطر موقف بلاده الثابت من إدانة أي استهداف للمدنيين وضرورة بذل الجهود لتخفيف التصعيد وحماية المدنيين من آثار القتال. كما أشار إلى أهمية فتح ممرات آمنة في غزة لتقديم المساعدات والجهود الإنسانية وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليمياً.

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