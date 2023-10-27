“إيقاد” تعلن مشاركات في محادثات السودان بجدة

أعلنت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية "إيقاد" أنها حالياً تتواجد في جدة بالمملكة العربية السعودية نيابة عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة "إيقاد". تهدف هذه المشاركة إلى تسهيل محادثات السودان في جدة، التي تهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في الخرطوم لأسباب إنسانية.

وأوضحت "إيقاد" في بيان أن الأمين التنفيذي للهيئة، ورقنيه جيبيهو، يتواجد حالياً في جدة لهذا الغرض. كما أكدت الهيئة أنها ستستمر في التعاون مع الاتحاد الأفريقي ومواصلة المشاورات مع الأطراف السودانية المعنية، من أجل عقد حوار سياسي شامل يقوده ويملكه السودانيون في إقليم دول إيقاد.

وأشارت "إيقاد" إلى أنها وجمهورية السودان يظلون ملتزمين بدعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق سلام دائم وتسوية سياسية.

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