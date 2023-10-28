بدء خسوف القمر الجزئي في سماء المملكة

شهدت الكرة الأرضية مساء اليوم، خسوفاً جزئياً للقمر بنسبة صغيرة بكافة مراحله في سماء المملكة والوطن العربي ومعظم أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا وستدوم مرحلة الخسوف الجزئي، وذلك على مدى ساعة و17 دقيقة ما بين الساعة 10:35 مساءً إلى 11:52 مساءً بتوقيت السعودية وهو الخسوف الأخير سنة 2023.

وكالة الأنباء السعودية، واكبت بالصور، خسوف القمر الجزئي الذي بدأ في كافة مناطق المملكة في نفس التوقيت وذلك مع بداية دخول قرص القمر البدر إلى ظل الأرض عند الساعة 10:35 مساءً ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول كوكبنا.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة " بعد 39 دقيقة من بداية الخسوف الجزئي وصل ذروته العظمى الساعة 11:14 مساءً وسيكون (6%) فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض وبعد 10 دقائق يصل القمر لحظة الاكتمال بدراً ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر".

ولفت أبو زاهره الانتباه إلى أن خسوف القمر الجزئي يُستخدم منذ القديم لتأكيد أن الأرض كروية حيث يلاحظ أن ظل الأرض الساقط على قرص القمر عند ذروة الخسوف سيكون متقوس.

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