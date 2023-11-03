الدفاع المدني في حائل يرصد مخالفات لعابري السيول والأودية

شرعت فرق الدفاع المدني في منطقة حائل، يوم الجمعة، في زيارة عدد من المواقع التي تعرضت للسيول، للتحقق من سلامة السكان والمركبات التي تعبر أو تتجاوز مناطق تأثير السيول.

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ورصدت فرق الدفاع المدني عدداً من المخالفات لبعض السائقين في أثناء محاولتهم اجتياز السيول معرضين سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر.

وكان الدفاع المدني قد شدد في وقت سابق على تطبيق عقوبة لعبور الأودية في أثناء السيول قدرها 10 آلاف ريال.

وعادة من ينشر الدفاع المدني عبر حسابه على منصة "إكس (تويتر سابقاً)" تنبيهات تدعو للابتعاد عن المناطق المنخفضة في أثناء هطول الأمطار الغزيرة.