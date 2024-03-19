وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ15 لإغاثة الشعب الأوكراني

وصلت مطار زوسوف البولندي، والذي يقع بالقرب من الحدود مع أوكرانيا, الطائرة الإغاثية الـ15 من المملكة العربية السعودية. والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

الطائرة التي تحمل الإمدادات الإغاثية تستعد لعبور الحدود البولندية متجهة إلى أوكرانيا. محملة بمواد إغاثية تشمل مولدات كهربائية. أجهزة كهربائية وعبوات حليب الأطفال بإجمالي وزن 70 طنًا.

تأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية السعودية المستمرة لدعم الشعوب المتضررة في مختلف الأزمات على مستوى العالم. مؤكدة على التزام المملكة بدورها الفاعل في تقديم العون للمحتاجين.