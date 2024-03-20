انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 87.19 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء من أعلى مستوياتها خلال عدة أشهر، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 16 سنتا أو 0.2% إلى 87.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:07 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل، والتي تنتهي عند تسوية اليوم الأربعاء، 31 سنتًا، أو 0.4%، إلى 83.16 دولارًا للبرميل.

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وبلغ عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا لشهر مايو 82.55 دولارا للبرميل، بانخفاض 18 سنتًا.

ويتطلع المتداولون إلى إعلان سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق يوم الأربعاء بحثًا عن إشارات على مسار سعر الفائدة لبقية العام.

وأدى ارتفاع الدولار إلى كبح شهية المستثمرين بينما قام متعاملون آخرون بجني أرباح بعد أن ارتفعت الخامات القياسية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في الجلسة السابقة.

واستقر خامي برنت وغرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوياتهما منذ أواخر أكتوبر في الجلسة السابقة، وقام المشاركون في السوق بتقييم تأثير هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط الخام.