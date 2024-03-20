أكثر من 3.58 مليون متر مربع مساحة متداولة في البورصة العقارية اليوم

تجاوزت المساحة المتداولة اليوم الأربعاء، عبر البورصة العقارية حاجز الـ 3.58 مليون متر مربع، لعدد صفقات بلغ 1203 صفقة.

وسجل موقع “البورصة العقارية” أكثر من 1.22 مليار ريال قيمة الصفقات اليوم، وكان أعلى سعر مسجل للمتر المربع يبلغ 34722 ريال فيما كان متوسط السعر 340 ريال.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي النرجس في الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً في السعودية اليوم، بقيمة صفقات أكثر من 74.7 مليون ريال، لعدد صفقات بلغ 39 صفقة.

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وتضمنت القائمة 3 أحياء أخرى من الرياض هي “بدر والنظيم والخير” بقيمة إجمالية تجاوزت 55 مليون ريال، وجاء حي البدرية الهفوف بمحافظة الأحساء في القائمة بقيمة صفقات أكثر من 12.2 مليون ريال.