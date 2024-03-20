رقم مميز ينتظر الأخضر في مواجهة طاجيكستان غدًا

ينتظر المنتخب الوطني رقم مميز في مواجهة طاجيكستان ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يوم غدٍ الخميس، المباراة رقم 700 في تاريخه عندما يصطدم بمنتخب طاجيكستان.

ولعب الأخضر، 699 مباراة سواء رسمية أو ودية، بواقع 19 مواجهة في بطولة كأس العالم، 170 لقاء في التصفيات المؤهلة إلى المونديال وكأس آسيا، و12 مباراة في كأس القارات.

وخاض الأخضر 52 مباراة في كأس آسيا، 259 مواجهة ودية، 114 لقاء في كأس الخليج، 20 مباراة في بطولة كأس العرب، 4 مواجهات في كأس الأمم الآفرو آسيوية، 3 لقاءات في بطولة اتحاد غرب آسيا.

كما لعب المنتخب الوطني 16 مباراة في دوري الألعاب العربية، 22 مواجهة في دورة الألعاب الآسيوية، 3 لقاءات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي ومثلهم في دورة ألعاب غرب آسيا، بجانب مباراتين في كأس فلسطين.