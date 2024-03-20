تحدِّيات تنتظر حكومة محمد مصطفى في فلسطين

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  • 20 - 31
    مارس - مارس

    فعاليات فوانيس 2024

    09:00 PM 02:00 AM
  • 21 - 22
    مارس - مارس

    لايف ستايل

    12:00
  • 27 - 29
    مارس - مارس

    معرض الدانة الخليجي 2024

    8:30PM _2:30AM
  • 27 - 29
    مارس - مارس

    معرض الدانه الخليجي

    12:00
  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

21 مارس 2024

تحدِّيات تنتظر حكومة محمد مصطفى في فلسطين

مقالات متخصصة
تحدِّيات تنتظر حكومة محمد مصطفى في فلسطين

إياد العبادلة – الإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني

رسائل واضحة أطلقها رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف محمد مصطفى، حيث أكّد أنّ الوقت الحالي الأمثل للعمل ووضع رؤية شاملة، تقود إلى إنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال الآن ومرة واحدة للأبد.

حكومة وظيفية

الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة محمد مصطفى، هي حكومة وظيفية بالدرجة الأولى، هدفها الأول تولّي إعادة إعمار قطاع غزة وإغاثة المنكوبين، والعمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، إضافة إلى العمل على إصلاح المؤسسات الفلسطينية والقضاء على الفساد مثل أهداف سابقتها، لكن يضاف لها هنا ملف وإغاثة القطاع وإعادة إعماره بعد الحرب.

الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات؛ منها القضاء على الفتنة وبسط الأمن، وهذا يتطلّب حوارا وطنيا مع كل مكوّنات الشعب الفلسطيني السياسية، أضِف إليها مجدّدا بعض العائلات الكبيرة والعشائر، لكي يستطيع بسط الأمن، ومِن ثمّ القيام بالتوافق على كيفية إغاثة المنكوبين وإعادة إعمار قطاع غزة.

ملف إعادة الإعمار

التحدّي الثاني يكمن في التوافق على إدارة ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وهنا تأتي المحاصصة، فمَن زرع ينتظر الحصيد، والتحدّي الثالث يكمن في كيفية السيطرة وبسط الأمن في الضفة الغربية، وسط تحديات ارتفاع عدد البطالة بعد وقف جميع تصاريح العمّال، الذين يُقارب عددهم 170 ألف عامل، يعملون داخل الأراضي الإسرائيلية وتدهور الوضع الاقتصادي.

ممارسات الاحتلال التعسفية اليومية في مدن الضفة الغربية، من اقتحامات وقتل واعتقالات وسلب الأراضي لإقامة المستوطنات، تشكّل عائقا كبيرا على أداء العمل الحكومي أيضا، وأخيرا، فإنّ ملف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية يتطلَّب معركة سياسية قوية في كل المحافل الدولية، خصوصا أنه يأتي في وقت عصيب نتيجة دمار قطاع غزة، ولعلّه يكون مدخلا لتحقيق انتصار ومكاسب دولية بشأن إنهاء الاحتلال.

شبيهة بحكومة الحريري

يجب أن نشير إلى أنّ الحكومة الفلسطينية الجديدة ستعمل في عدة مسارات متوازية، وستواجه ضغوطات شعبية وإقليمية ودولية، إضافة إلى التحديات سالفة الذِّكر، وستكون أشبه بحكومة الرئيس رفيق الحريري، بعد الحرب الأهلية في لبنان.

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